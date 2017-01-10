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(Görüntülü Haber) Sivas'ta 509 köy yolu kardan ulaşıma kapalı

SİVAS'ta dün gece başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 509 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla kaplı olan cadde ve sokaklarda çok sayıda araç sürücüsü ilerlemekte güçlük çekti. Sivas...

SİVAS'ta dün gece başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 509 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla kaplı olan cadde ve sokaklarda çok sayıda araç sürücüsü ilerlemekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezindeki kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kaalı köy sayısı 509 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 53, ilçelerden Zara'da 80, İmranlı'da 96, Şarkışla'da 5, Kangal'da 60, Divriği'de 57, Gürün'de 35, Hafik'te 27, Doğanşar'da 7, Ulaş'ta 6, Gölova 2, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 18, Yıldızeli'nde 35 Akıncılar'da 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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