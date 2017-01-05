(Görüntülü Haber) Sivas'ta 29 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi (Yeniden)

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan 29 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda meydana geldi. Okulun kantininden aldıkları simitleri yiyerek ayranları içen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Bunun üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Okulun 1'inci sınıf öğrencilerinden Ela Çelik ayran içip simit yediğini belirterek, midesinin bulandığını söyledi. Bazı öğrenciler ise kantinde satılan ayranların son kullanma tarihinin geçtiğini ifade etti. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul kantininde satılan yiyecekler incelemeye alındı.