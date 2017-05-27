(Görüntülü Haber) Sivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta belediye tarafından kurulan yaklaşık 2 bin kişilik iftar çadırında, il protokolü vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.



Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mültecilar de çadırda iftar yaptı. Razaman ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında akşam ezanının okunmasını bekleyen vatandaşlar topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Ak Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve bazı kent yöneticileri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.



Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.