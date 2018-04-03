İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ (Sivas), () - SİVAS'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas- Ankara yolunda ve Sivas- Tokat yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Yoğun tipi ve sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, çiftçileri orta kuvvette don olayı olabileceğiyle ilgili uyardı.
(Görüntülü Haber) Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar
İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ (Sivas), () - SİVAS'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili...
03 Nisan 2018 Salı 16:00
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