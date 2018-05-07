(Görüntülü Haber)Site yöneticisi güvenlikçiyi darp ederken, çocukları da izledi

Diyarbakır Site yöneticisi güvenlikçiyi darp ederken, çocukları da izledi Site yöneticisi güvenlikçiyi darp ederken, çocukları da izledi Diyarbakır'da, bir sitenin yöneticisi olan T.Ç. çocuklarıyla birlikte gittiği güvenlik kulubesindeki özel güvenlik görevlisi M.Ö.'yü darp etti. Darp anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yöneticinin güvenlikçiyi çocuklarının önünde darp ettiği görüldü. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak 9 Eylül 2017'de işe başlayan M.Ö., iddiaya göre yönetici T.Ç. tarafından sık sık şiddete maruz kaldı. 3 vardiya halinde çalışan M.Ö., yönetici T.Ç., tarafından tekrarlanan sözlü taciz ve darp olayının ardından işten ayrılmak istedi. Geçen Nisay ayının 15'inde nöbet tuttuğu kulübeye çocuklarıyla birlikte gelen yönetici T.Ç., başka kişilerin de olduğu bir anda, elindeki makasla M.Ö.'nün kafasına defalarca vurduğu, daha sonra da bir kaç kez tokatladığı görüldü. M.Ö., yaşanan son olaydan sonra istifa ederek özel güvenlik şirketinden aldığı parasını tahsis etmesini istemek için durumu güvenlik şirketi sahibine anlattı. GÜVENLİK ŞİRKETİNDE DE DARP EDİLDİ M.Ö., yaşananların ardından durumu özel güvenlik şirketine bildirince şirket sahibi T.Ç.'yi 27 Nisan'da şirkete çağırdı. Bir arkadaşıyla birlikte bekleme salonunda oturan M.Ö., şirketin penceresinden site yöneticisi T.Ç.'nin geldiğini görünce onunla yüz yüze gelmemek için şirketten çıkmak istedi. Ancak, şirket kapısında T.Ç., ile karşı karşıya gelen M.Ö., burada da, T.Ç. tarafından darp etti. Yanındaki arkadaşının araya girmesiyle yönetici T.Ç.'nin elinden kurtulan M.Ö., karakola gidip şikayette bulundu. EMNİYET ÇAĞRILI KORUMA KARARI VERDİ Son darp olayından sonra merkez Yenişehir ilçesindeki karakola giden M.Ö., burada ifade verdi. Hastaneden darp raporu da alan M.Ö., yönetici tarafından tehditler aldığını polislere söyledi. Karakol ekipleri tarafından tutulan tutanağın ardından M.Ö., tehdit mesajlarını da polislere gösterdi. Bunun üzerine emniyette, ifadesi alınan M.Ö. için çağrılı koruma kararı tebliği çıkarıldı. DARP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI M.Ö.'nün istifa etmeden önce site yönetici T.Ç. tarafından darp edilmesi anını gösteren görüntülerde şikayet dosyasına konuldu. Görüntülerde, M.Ö., güvenlik kulübesinde olduğu sırada yönetici T.Ç.'nin 2 çocuğuyla birlikte güvenlik kulubesine geldiği ve vardiye konusu yüzünden tartıştığı M.Ö.'nün duvarda asılı olan vardiya kağıdını gösterdiği görülüyor. T.Ç., daha sonra M.Ö.'ye önce yumruk atarken, daha sonra da yan tarafta duran makası eline alarak konuşmaya başladığı görülüyor. T.Ç., makasın ters tarafıyla M.Ö.'nün göğsüne vuruyor. Daha sonra T.Ç.'nin M.Ö.'nün kafasına bir kaç kez makasla vurdiği görülüyor. T.Ç'nin M.Ö'yü defalarca tokatladığı sırada, yöneticinin 2 küçük çocuğunun da yaşananları hayretler içerisinde izlediği görüldü. Darp sırasında bazı kişilerin de içeri girip çıktığı ancak yaşanan olaya müdahil olmadıkları görülüyor. Görüntü Dökümü ------------------------ -Güvenlik kulübesi -Güvenlikçinin darp edilmesi -Çocukların içeriye girmesi -Yaşananlar -Genel ve detay Haber-Kamera Burak EMEKDİYARBAKIR, ()