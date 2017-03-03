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(Görüntülü Haber) Sistem arızası yüzünden hacı adayları kuyrukta bekledi

Mehmet İNAN/BURSA, () - HACCA gitmek için 2017 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin kişi kura ile belirlendi. Kurayı kazanarak Hacca gitmeye hak kazananlar, sabahın erken saatlerinde Bursa Müftülüğü önünde sıraya girdi....

Mehmet İNAN/BURSA, () - HACCA gitmek için 2017 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin kişi kura ile belirlendi. Kurayı kazanarak Hacca gitmeye hak kazananlar, sabahın erken saatlerinde Bursa Müftülüğü önünde sıraya girdi. Ancak sistem arızası sebebiyle hacı adayları saatlerce kuyrukta bekledi. Müftülük yetkilileri kahvaltı yapmayan hacı adaylarına simit poğaça ikram etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Şubat Şubat Pazartesi günü Hac kurasını gerçekleştirdi. 2 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu kura sürecinde hac görevini yerine getirmeye hak kazananlar kayıt yaptırmak için Bursa Müftülüğü’ne akın etti. Sabah 6’da müftülüğün merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi’ndeki binasına gelen hacı adayları sistem arızası ile karşılaştı. Saatlerce sırada bekleyen adaylara Bursa Müftülüğü Hac Umre Büro Müdürü Alaattin Doruk telefondan simit poğaça ikram etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise Türkiye genelinde hacı adaylarının kayıt yaptırdığını ve sistem arızasının aşırı yüklenme sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Kayıtların 13 Mart’a kadar devam edeceği duyuruldu.

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