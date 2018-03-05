(Görüntülü Haber) Şişli Meslek Lisesinin yanındaki toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler

Haber: Ali AKSOYER - / İSTANBUL ) Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Lisenin yanında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lisede öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.