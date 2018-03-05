Haber: Ali AKSOYER - / İSTANBUL ) Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Lisenin yanında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Lisede öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Şişli Meslek Lisesinin yanındaki toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler
Haber: Ali AKSOYER - / İSTANBUL ) Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları...
05 Mart 2018 Pazartesi 17:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.