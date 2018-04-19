ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atladı. O anı bir amatör kamera saniye saniye kaydetti. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.
(Görüntülü Haber) Şişli Etfal'in 6. katından böyle atladı -1
ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atladı. O anı bir amatör kamera saniye saniye kaydetti. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye...
19 Nisan 2018 Perşembe 13:27
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