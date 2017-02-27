(Görüntülü Haber) ŞİŞLİ'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA...

Haber - Kamera Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL Şişli'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Osman Artar kaldırım üzerinde yürürken üzerine kepenk düşüyor, Kepengin altında kalan Artar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor, o anlarda panik yaşanıyor.