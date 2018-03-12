Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Şişli'de sanal kumarhane operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste internet üzerinden kumar oynatıldığını ihbarları üzerine operasyon başlattı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste internet üzerinden kumar oynatıldığını ihbarları üzerine operasyon başlattı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kiralanan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri sanal kumarhane ile karşılaştı. Polis ekipleri adreste F.Ö. ile kumar oynamaya gelen C.N. ve A.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 monitör, 11 harddisk, 9 bilgisayar kasası ve hesap defteri ele geçirildi. KAPIDAKİ MÜHRÜ SÖKEREK FAALİYETE DEVAM ETMİŞ Polis ekiplerinin sanal kumarhaneye yaklaşık 2 ay önce baskın düzenleyerek mühürlediği öğrenildi. Home ofisi kiralayan F.Ö.'nün bir süre önce kapıdaki mührü sökerek yeniden kumar oynatmaya başladığı belirtildi. F.Ö. hakkında ise 'Kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk etti. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden C.N. ve A.K. hakkında kumar oynamak suçundan kabahatler kanununa göre işlem yapılarak para cezası verildi. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kullanılan adrese yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin içeriye girmesi ve arama yapması saniye saniye kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314