Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'de Cumhuriyet Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Şişli Camii önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Cami çevresinde de polis şüpheli araçları durdurup arama yapıyor. Kontrollerden sonra araçların geçişine izin veriliyor. Öte yandan bir iş makinesi de kurulabilecek barikatların kaldırılması için bölgede bekletiliyor.
(Görüntülü Haber)Şişli'de polisten iş makineli önlem
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'de Cumhuriyet Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Şişli Camii önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Cami çevresinde...
01 Mayıs 2018 Salı 10:32
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