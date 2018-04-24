(Görüntülü Haber) Şişli'de bir binada baca yangını (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de bulunan 8 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin bina içeresinden yaptıkları müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 17.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında çıktı. Binadan yükselen dumanların çevre ilçelerden de görüldüğü yangın, paniğe yol açtı. Bildirilmesi üzerine, Şişli ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bina içinden yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.