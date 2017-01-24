(Görüntülü Haber) Şişli'de, arkadaşlar arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 ölü

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul,() Şişli’de, dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin ardından kaçmaya çalışan İlkay T., polis tarafından yakalandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Keskin Sokak 8 numarada meydana geldi. İddialara göre, Sedat Çolakoğlu 3 arkadaşını evine davet etti. Bir süre sohbet eden 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Çolakoğlu ile İlkay T. kavga etmeye başladı. Kavga sırasında, İlkay T., evdeki bir bıçağı alarak Sedat Çolakoğlu'nu karın bölgesinden bıçakladı. Çolakoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ile diğer iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ve evden kaçanların eşkalini alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama yaptı. Aramalar sonucunda İlkay T. ile bir arkadaşı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İlkay T.'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis, kaçan 3'üncü kişinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sedat Çolakoğlu’nun cesedi gerekli incelemelerin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.