Muş, () Muş'un büyük kentlerle olan uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. Muş'ta kış mevsimiyle birlikte sis olayının sıklaştığına işaret eden THY yetkili bilet satış acenta sorumlusu Ferhat Çağlar, son bir hafta içerisinde yoğun sis nedeniyle Ankara, İstanbul ve Bursa seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. Uçakların sis nedeniyle Muş Havalimanı yerine Elazığ, Erzurum ve Van hava limıanlarına inmek zorunda kaldığını hatırlatan Ferhat Çağlar, sise Muş ovasını ikiye bölen Fırat nehrinin kolu Murat'ın neden olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise uçak seferlerindeki sis nedeniyle meydana gelen aksamalar nedeniyle perişan olduklarını söylediler.
(Görüntülü Haber) Sis Muş'ta uçak seferlerini aksatıyor
Muş, () Muş'un büyük kentlerle olan uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. Muş'ta kış mevsimiyle birlikte sis olayının sıklaştığına işaret eden THY yetkili bilet satış acenta sorumlusu Ferhat Çağlar, son bir hafta...
02 Ocak 2017 Pazartesi 11:06
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