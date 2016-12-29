Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle yer yer 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Polisler, ana güzergahlarda sürücüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise sisin yağması beklenen yağmurla dağılacağını ifade etti.
(Görüntülü Haber) Sis, Gaziantep'te etkili oldu
Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle yer yer 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, sürücüler...
29 Aralık 2016 Perşembe 11:38
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