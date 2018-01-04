(Görüntülü Haber) Sis, Edirne'de etkili oldu
EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Edirne, dün gece yarısından itibaren sisin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde yağmur yağışı ile birlikte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşünce,...
04 Ocak 2018 Perşembe 12:54
EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Edirne, dün gece yarısından itibaren sisin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde yağmur yağışı ile birlikte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşünce, araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis ve beraberindeki hafif yağmur yağışı nedeniyle hasarlı trafik kazaları yaşandı. Kentin belirli noklarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.
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