(Görüntülü Haber) Sis, Edirne'de etkili oldu

EDİRNE'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş uzaklığının yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Önemli noktalarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini bir birine bağlayan tarihi Meriç ve Tunca köprüleri sis nedeniyle görülemedi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan köprüler de siste kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.