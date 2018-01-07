(Görüntülü Haber)Sis Dağı’nda Sarıkamış şehitleri anıldı

İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), () - TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekâtı’nın 103'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yardımcısı Nusret Yılmaz, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikci, İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş sonunda 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı zirvesine ulaşan kalabalık, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinledi, dua etti.