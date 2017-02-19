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(Görüntülü Haber)Şırnak'taki havalimanın etrafına beton duvar örülüyor

ŞIRNAK’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresine, güvenlik nedeniyle 3 metre yüksekliğinde beton duvar örme çalışmaları başlandı. İdil ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Şırnak'taki...

ŞIRNAK’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın çevresine, güvenlik nedeniyle 3 metre yüksekliğinde beton duvar örme çalışmaları başlandı. İdil ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Şırnak'taki Şerefettin Elçi Havalimanı'nın çevresi güvenlik önlemleri kapsamında beton duvarlarla örülüyor. Beton örme çalışmaları kapsamında havalimanının etrafında 15 kilometre uzunluğunda 3 metrelik beton duvarlar örme çalışmaları sürüyor. Havalimanı için alınan güvenlik önlemleri arasında mevcut nöbet kulelerinin yükseltilmesinin de bulunduğu belirtildi.

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