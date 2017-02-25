(Görüntülü Haber) Şırnak'ta Tanin Tanin Dağları'nda 3 metre kalınlıktaki kar ile mücadele

ŞIRNAK'ta Beytüşşebap ile Uzungeçit Beldesi arasında ulaşamı sağlayan ve Tanin Tanin Dağları'ndan geçen karayolunu, yer yer 3 metre kalınlığındaki kardan temizlemek ve açık tutmak isteyen ekipler, yoğun bir mücadele veriyor. Geçen yıllarda aylarca kardan dolayı kapalı kalan Beytüşşebap-Uzungeçit Beldesi yolu bu yıl 25 kişilik ekibin 5 iş makinası ile yaptığı çalışmalarla açık tutulmaya çalışılıyor. Şırnak'taki olumsuz hava koşulları kış mevsiminde kar yağışı ile birlikte bir çok yerleşim biriminin dünya ile bağlantısını kesti. Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasındaki Tanin Tanin Dağları'nda bulunan Beştüşşebap'a bağlı Uzungeçit Beldesi yolunun kapanmaması için ekipler canla başla çalışıyor. Tanin Tanin Dağları'nın zirvesinden geçen ve açık olduğunda 3 saatlik yolu 30 dakikaya indiren yolu açık tutmak için 25 kişilik Karayolları ekibi, kötü hava koşallarına rağmen gece gündüz çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışan ekipler, geçmişte aylarca kapalı kalan Uzungeçit yolunu açtıklarında rahat nefes alıyor. Karayolları ekiplerinin başında bulunan şube şefi Musa Aykut, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü 95'inci şube ekipleri olarak 3 gün gece gündüz çalışarak Uzungeçit yolunu açtıklarını belirterek, 4 aydır bölgede görevlendirildiklerini söyledi.