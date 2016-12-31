Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

(Görüntülü Haber) Şırnak'ta polis yılbaşında bile -10 derecede nöbet tutuyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () ŞIRNAK'da yeni yıl nedeniyle kent merkezinde artan güvenlik önlemleri kapsamında görevli polisler, -10 derecedeki soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor. Ağır hava koşulları ve geceleri -10 derecedeki soğuklara rağmen,...

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () ŞIRNAK'da yeni yıl nedeniyle kent merkezinde artan güvenlik önlemleri kapsamında görevli polisler, -10 derecedeki soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor. Ağır hava koşulları ve geceleri -10 derecedeki soğuklara rağmen, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için kent merkezinde görevli polisler, yılbaşında bile nöbet tutuyor. 1380 rakımlı Namaz Dağı'nda yol güvenliği sağlayan görevli polis memurları, görevlerini yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şırnak polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için Şırnak-Siirt, Şırnak Hakkari ve Şırnak-Cizre karayollarında güvenliği arttırdı. Şırnak-Siirt yolunda bulunan ve Namaz Dağı mıntıkasınadaki uygulama noktasında, -10 dereceyi bulan hava soğukluğuna ve zorlu kış şartlarına aldırış etmeden görevlerini ifa eden polisler, memleketin her köşesinde görev yapmanın kutsal olduğunu söyledi. Halkın huzuru ve devletin bekaası için seve seve nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını dile getiren görevli polisler, 2016'nın son saatlerinde, uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret eden gazeteciler, polis memurlarının yeni yılını kutladı. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve kentte görev yapan basın mensupları, soğuk hava ve olumsuz tüm şartlara rağmen severek görev yapan polis memurlarına teşekkür etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55