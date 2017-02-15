(Görüntülü Haber) Şırnak'ta kar okulları yine tatil etti

ŞIRNAK'ta, dünden bu yana aralıksız yağan kar, Şırnak-Siirt, Şırnak-Hakkari karayolu ile 44 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak merkez ve bağlı köylerde de okullarda bugün de eğitime 1 gün ara verildi. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerine bağlı 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karoyulununda yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu belirtilirken, karayolları ve il özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Şırnak belediyesine bağlı ekiplerin de iş makineleriyle şehir merkezindeki ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yollarda kalırken, özellikle Lise caddesinde trafik kilitlendi. Sürücülerin imdadına polis ve vatandaşlar yetişirken, yolda kalan araçları polislerin itmeye çalışması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi, bağlı Belde ve köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Hıfzıssıhha Kurullundan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Şırnak Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Beldelerde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan Gebe ve Engelli personele de bir gün idari izin verilmiştir"denildi. Görüntü Dökümü: