(Görüntülü Haber) Şırnak'ta engelli farkındalık yürüyüşü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () ŞIRNAK Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, kurum müdürleri, engeliler ve aileleri katıldı. Vali Yardımcısı Arıkan ve Belediyebaşkanı Bedirhanoğlu, engellilerle kısa süre sohbet ederek, sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüşte "Güzellikleri beraber yaşayalım", "Birgün değil hergün yanınızdayız", "Hayatı yaşamak için engel yoktur" dövizleri ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü pankartı ile Türk Bayrakları taşındı. Engelliler yürüyüş kortejinin önünde tekerlekli sandalyelerle yürüyken, aileleri de arkalarından geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüşe katılan herekese teşekkür etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, yürüyüş sonrası engellilere ve ailelerine bir yemek verildi. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam'ın yaptığı kısa konuşmanın ardından konuşan Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Bu tür farkındalık haftalar nedeniyle toplum açısından oldukça önemli. Yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde 2'si engelli. Ancak bizim engellilerimiz ile yapmamız gereken çok şey var. Bu konuyla ilgili olarak Şırnak özelinde hem de ülke genelinde bir takım çalışmalarımız var ve bunlardan iyi neticeler alıyoruz. Kendi özelimiz de engelli kardeşlerimiz farklı görmüyoruz. Bunları kendi yaşamımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bizim bir engelimiz olsa da olmasa da farklı insanlarız. Farklı düşüncelerimiz var ama herkese adil bir şekilde eğitim ve yaşam hakkı sunaya çalışıyoruz. İdareci olarak sayın valimiz başta olarak, belediye başkanımız bizler sizlerin bütün sorunlarını elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. Program görme engelli İsmail Babat'ın verdiği müzik dinletisinden sonra sona erdi.