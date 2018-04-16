İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

(Görüntülü Haber) Şırnak'ta CHP'nin oturma eylemi şehitler nedeniyle iptal edildi 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılması planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler'deki üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle iptal...

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılması planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler'deki üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.  

CHP Genel Merkezi'nce yurt genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da gerçekleştirilmesi planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler bölgesindeki Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından sabah düzenlenen ve 3 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle iptal edildi. Parti binasında oturma eylemi yapmak için hazırlık yaptıkları sırada şehit haberini aldıklarını belirten CHP İl Başkan Başkanı Mehmet Uğur, "Genel merkez tarafından alınmış olan 16 Nisan'da 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' ortak bildirisi için saat 12.00'den 13.00'e kadar oturma eylemi yapmak için partimizde bulunduk. Parti binamızda olduğumuz sırada, Bestler- Dereler’de 3 şehidimiz olduğu için bunu iptal ettik. Onun için oturma eylemine son verdik. Şu anda parti binasındayız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah sabır versin" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314