(Görüntülü Haber) Şırnak'ta, çalışma hayatında milli seferberlik çalışması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İş-Kur Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında Şırnak'a gelerek çalışma başlattı. Hakkari'den sonra helikopterle Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gelen Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin ve beraberindekileri, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu karşıladı. "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİK" Daha sonra SGK binasına geçen Bakan Yardımcısı Yeğin ve beraberindekiler, SGK İl Müdürü Yahya Beruje ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. SGK İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Yeğin burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mili seferberlik çağrısıyla harekete geçtiklerini belirtti. Yeğin şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın milli seferberlik çağrısından sonra Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatına milli seferberlik projesi çerçevesinde ülkenin değişik yerlerinde milli seferberlik programları icra etmeye devam ediyoruz. İlkini sayın bakanımızın katılımıyla Konya'da başlattık. Geçen hafta farklı ilde bu programlar gerçekleştirilmişti. Bu hafta yine aynı ilde bakanlığımızın müsteşar, müsteşar yardımcıları, bakan yardımcıları, kurumlarımızın genel müdürleri olmak üzere programlar yapılmıştı. Bugün 13'üncü programı Şırnak'ta yapıyoruz. SGK ve İş Kur müdürümüz inşallah burda çok üst düzey performas gösterecekler personelleri ile birlikte. Bugün çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları çerçevesinde işçilerimizle bir araya geleceğiz. Toplum yararına çalışma programlarında çalışmış, işbaşı eğitim çerçevesinde bir yerde çalışmış, 4A sigortalı olarak bir yerde çalışmış bu işçi arkadaşlarla bir araya gelerek, çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar veya oluşturulabilecek fırsatlar nelerdire ilişkin istişarelerde bulunacağız. Daha sonra işkur faaliyetleri kapsamında destek gören iş yerlerine ziyaretlerde bulunup bu işyerlerinde işlerin nasıl yürüdüğü, neler yapıldığı, buradan bir örnekleme ile tüm Türkiye'ye bir model olabilir mi? Bu çerçevede görüşmeler yapacağız. Yine ticaret ve sanayi odamızla bir araya gelerek, sosyal güvenli kurumu olarak onlara sağlanan avantajlar nelerdir? Yine İş Kurumu olarak çalışanlarımıza, iş adamlarımıza esnafımıza ne tarz desteklerimiz var? Bunlarla ilgili onlara yerinde bilgilendirme yapmak ve onların fikirlerini ve önerilerini alıp bakanlığımıza döndükten sonra politika oluşum sürecinde onları katmak üzere buradayız." "10 MAHALLEDE HENDEK KAZIP HALKI TERÖRE HAPSETTİLER" Karşılaştıkları insalarda müthiş bir özgüven gördüklerini ifade eden Yeğin, devletin yaptığı çalışmalarla hendek ve terör olaylarının aşıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Dün Hakkari'deydik. Şunu büyük bir mutluluk içerisinde söylemek isterim. Bölgemizde yaşanan hadiselerden sokağa çıkma yasağına sebep olan bu mücadeleyi o sahaya çeken hendek olaylarından sonra bütün bunları devletimizin aşmış, milletimizle beraber el ele vermiş ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş. Dün Hakkari'de gördüğümüz tablo ile eminim ki Şırnak'ta da aynı tablo ile karşı karşıya geleceğiz. Vatandaşlarımızda, bölgemizde müthiş bir özgüven, müthiş bir huzurun, güvenliğin ve her türlü memnuniyetin, bölgenin geleceğine ilişkin müthiş bir özgüven gördük. Bu kıymetli bir şey. Devletimiz kararlı bir şekilde terörün, teröristlerin, ülkenin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlerin, kötü niyetli ve art niyetli grupların ve bireylerin üzerine, bütün unsurları ile gitmekte kararlıdır. Bunun yanında Çalışma Bakanlığı gibi, Aile Bakanlığı gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi düğer bütün unsurları ile beraber terörü bertaraf ettikten sonra, hem şehrin yapılaşması, hem istihdam olanaklarının artırılması, hem sosyal yardımlar gibi ihtiyaç duyulan başka alanlarda da sahada olmaya devam edecektir. Devlet millet ele ele olduktan sonra hep beraber birbirimize güç verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir sorun Allah'ın izniyle yoktur. Cenabı Allah bu millete kendisinin hayatiyetine, kendisinin özgürlüğüne, kendisinin hürriyetine kastedenlere karşı her zaman bir arada olma ve onların yaptıkları bütün çalışmaların üzerinden gelme iradesini bu millete vermiştir. Bunu burada 12 mahallesinin 10'un da hendek kazılmak suretiyle insanları terörün içerisine hapsetmeye çalışan unsurlara karşı hep beraber, ele ele vererek gösterdiği gibi, 15 Temmuz'da darbeye kalkışanlara karşı sokaklara inerek canlarını, bedenlerini feda etmek suretiyle orada bu mücadeleyi göstermişlerdir. Cenabı Allah birbirimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan tutkunluğumuzu arttırsın."