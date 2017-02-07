(Görüntülü Haber)Şırnak'ta bir evde, koruma altında olan 14 turaç kuşu bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine Silopi İlçesi'ndeki bir vatandaşın evinde yaptığı aramada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 14 Turaç Kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay, evinde Turaç kuşu bulunan kişiye, 9 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında koruma altına alınan turak kuşunun Silopi İlçesi'nde bir vatandaşın evinde bulunduğu ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, belirtilen eve baskın yaptı. Evde 9 dişi, 5 erkek 14 turaç kuşu bulundu. Turaç kuşlarının kanat tüyleri kesildiği için uçamadığı belirlendi. Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Turaç kuşları, uçacak seviyeye geldiği zaman doğaya salınacak.