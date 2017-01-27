(Görüntülü Haber) Şırnak'ta 24 bin öğrenci telafi eğitiminde

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen ve aynı yıl 14 Kasım'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı süresince okula gidemeyen 24 bin öğrenci, eğitim sezonunda yarıyıl tatili başlamasına rağmen telafi eğitimi almaya başladı. Şırnak merkezde sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminde ve 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlarında eğitimden mahrum kalan öğrenciler için telafi eğitimi ve destekleme kursları açıldı. Şırnak merkezde bulunan tüm okullarda telafi eğitimleri yapılırken, sömestir tatilinde ise 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme kursları veriliyor. Şırnak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan özel dershane standartlarındaki 6 sınıfta yaklaşık 250 öğrenci LYS ve YGS sınavlarına hazırlanıyor. Akıllı tahta ve projeksiyon cihazları ve tekli sandalyelerle desteklenen sınıflarda ders gören öğrenciler ortamdan oldukça memnun kaldıklarını belirtti. 24 BİN ÖĞRENCİ TELAFİ EĞİTİMİ GÖRÜYOR Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şırnak merkez, köy ve bağlı beldelerde yaklaşık 24 bin öğrenciye telafi eğitimleri verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "14 Mart 2016'da ilimiz merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de eğitim öğretime ara vermek zorunda kaldık. 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimize yatılı telafi eğitimi yaptık. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, eğitimlerine devam ettik. 14 Kasım'da ilimizde sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile beraber, hafta içi ve hafta sonları telafi eğitimlerimize devam ediyoruz. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızı veriyoruz. Şu anda ilimiz merkezinde, köy ve beldelerde 24 bin öğrencimizin telafi eğitimleri yapılmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimizin açık olan eğitim ihtiyaçlarını bu telafi eğitimi ile gidermeye çalışıyoruz. Büyük oranda da başarılı oluyoruz. Verimleri alıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Bu telafi eğitimlerimizin amacına hizmet ettiğine inanıyoruz. Telafi ve destekleme kurslarımızın sonuçlarını göre biliyoruz. Bir TEOG sınavı geçirdik genel sonuçlarına baktığımızda sonuçlar olumlu. Demek ki bu telafi ve destekleme kurslarının çok büyük katkısı oldu öğrencilerimize. Yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Sömestir tatili olmasına rağmen ara vermedik. Şu anda 8 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik kurslarımız devam etmektedir. Önümüzde LYS, YGS ve ikinci bir TEOG sınavı var. İnşallah bu eğitimlerin meyvelerini o sınavlar sonunda alacağız." "ÖĞRENCİLER EĞİTİME MUHTAÇ" Öğrencilerin ders gördüğü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bulut da, öğrencilere özel okul standartlarında eğitim verildiğini ifade ederek, "Gerek sokağa çıkma yasağında olsun gerekse öğrencilerimizin daha önceki yıllardaki eksiklikleri olsun bunları gidermek için olabildiğince bir telafi eğitimi yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok özverili, istekli. Öğrencilerimde sezdiğim bir şey var. Öğrencilerim eğitime muhtaçlar ve eğitime de ciddi anlamda açlar. Eğer bu eksiklikleri giderirlerse ileride çok başarılı olacaklarını kanaatindeyim. Şırnak Lisesi'nde eğitimin bu kadar önemsenmesi benim adıma, öğretmen arkadaşlar adına ve öğrenciler adına sevindirici bir durum. Şuan 6 sınıfımız var. 250'ye yakın öğrencimiz var. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve diğer okullar içinde 2 sınıf açtık. 14 Kasım'dan beri biz bu eğitimlerimizi sürdürdük" diye konuştu. OKUL MÜDÜRÜ GÖNÜLLÜ OLARAK ÖĞRENCİLERE DERS VERİYOR Tarih Öğretmeni ve Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürü Hamza Tatar ise, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için haftada 5 gün Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilere ders veriyor. Telafi eğitimi programı ortaya konulduğunda gönüllü olarak eğitim vermeye aday olduğunu anlatan Tatar, "Batman ve Kumçatı'da bir telafi eğitimi oldu. Okulların tatil edilmesi ile birlikte böyle bir program düşünüldü Milli Eğitim tarafından. Böyle bir program ortaya konulduğu anda bende gönüllü olarak milli eğitim ile koordineli bir şekilde bu kursa katıldım. Haftanın 5 günü buradayız. Günde 6 saat ders işleniyor" dedi. "ŞIRNAK EĞİTİM BAZINDA ÇOK EKSİĞİ OLAN BİR İL" Şırnak'ın eğitim bazında çok eksiği olduğunu belirten Biyoloji Öğretmeni Ahmet Uğur, "Şırnak Çok Programlı Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu kursu ve bu çalışmayı bize sunan Milli Eğitim Müdürümüze, şube Müdürlerimize ve Okul Müdürümü Mehmet Bulut'a teşekkür ediyorum. Şırnak Eğitim bazında çok eksiği olan bir ilimiz. Uzun sürede eğitimden uzak kaldı. Ama bu süreç içerisinde öğrecilerimizin eksiklerini, LYS ve YGS sınavlarındaki eksikliklerini gidermek için bu kursu yapmaktayız" dedi. "BATIDAKİ ARKADAŞLARIMIZ TATİLDE BİZ OKULDAYIZ" LYS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi Selim Akçı, "Sokağa çıkma yasağından dolayı derslerimizden geri kaldık. Derslerimizden geri kaldığımız için okul müdürümüz Mehmet Bulut bize böyle bir avantaj sundu. 15 tatilde batıdaki arkadaşlarımız tatillerini yaşıyor. Derslerimizden geri kaldığımız için tatilimizi yaşayamıyoruz. Ve burada ders görmek zorunda kaldık" dedi. Öğrenci Gülizar Özdemir ve Ömer Ölken de, batıdaki öğrencilerin tatilde olmasına rağmen kendilerinin eğitime devam ettiklerini belirterek, her şeye rağmen bu durumdan şikayetçi olmadıklarını söyledi.