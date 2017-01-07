(Görüntülü Haber) Şırnak şehitleri,Siirt'te düzenlenen törenle uğurlandı

ŞIRNAK ile Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in naaşı, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları sinir krizi geçirirken, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şırnak merkez Küpeli Dağı'ndaki İnceler Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde devam eden operasyon kapsamında ilerleyen güvenlik güçleri, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı eğitim alanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin yakınları, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Şehitlerin naaşlarının alana getirilmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehit özgeçmişlerinin okunmasının ardından Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren şehitleri, makamların en ulvisi olan şehitlik makamına uğurlamak için toplandıklarını belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız Teğmen Mustafa Yazgan ile Uzman Çavuş Faruk Yüksel'i bugün burada Peygamberlik'ten sonraki en yüksek makama uğurluyoruz. Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar; ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıttıracağız. Hainleri de sevindirmeyeceğiz. Çok açık ifade ediyorum; kazanamayacaklar, kendi karanlıklarında ve pisliklerinde boğulacaklar. Bizler şehitlerimiz sayesinde daha da güçleniyoruz, daha da kinleniyoruz. Daha da geçecek adına ümitleniyoruz. Bizlere bu acıyı yaşatanlar bilsin ki bunların bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. ŞEHİT ANNESİ: FARUK, ÇOCUKLARINA BE NE DİYECEĞİM' Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, oğlunun cenazaesine sarılarak ağıtlar yaktı. Ağıtlarla birlikte gözyaşlarına hakim olamayan şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, "Faruk, ben çocuklarına ne diyeceğim' Allah bunu yapanların belasını versin. Herkesin evine ateş düşürüyorlar. Komutan ben ne diyeceğim çocuklarına' Komutan bana söyle, ben ne diyeceğim' şeklinde ağıtlar yakması tören alanında duygulu anların yaşanmasına yolaçtı. . SİLAH ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI Şehit Teğmen Mustafa Yazgan ve şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in şehit olduğu sırada yanlarında olan silah arkadaşları, törene katıldı. Meydana gelen patlamadan ötürü çeşitli yerlerinde yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehitlerin silah arkadaşları cenaze törenine karıtılarak, son görevlerini yerine getirdiler. Şehitlerin silah arkadaşları, şehit naaşlarının omuzda taşınması sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törende okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın naaşı memleketi Gaziantep'e, şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in naaşı ise memleketi Yozgat'a uğurlandı.