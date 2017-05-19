(Görüntülü Haber) Şirinevler'de 2 Yunan taraftara saldırı

Turan KOYUNCU - İSTANBUL () - Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarı 2 Yunan, Şirinevler'de saldırıya uğradı. Final Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor salonuna gitmek isteyen 2 Yunan'a, bazılarının üzerinde Fenerbahçe forması bulunan bir grup saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan Olympiakoslular'ı çevrede bulunanlar araya girerek saldırganların arasından kurtardı. Yunan taraftarlar daha sonra araya girenlerin eşliğinde Sinan Erdem Spor salonuna doğru götürüldü.