(Görüntülü Haber) Sıra dışı fotoğrafçı, dünya turuna çıkacak

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, () - TÜRKİYE’nin 81 ili dolaşarak, doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf çeken, Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, üzerine portatif çadır taktırdığı aracıyla daha önce gitmediği 192 ülkeyi ziyaret edip, fotoğraf albümü hazırlamayı hedefliyor. Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, memleketi Rize'de başladığı mesleğinde, 25 yılda Türkiye’nin 81 ilini gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf çekti. Zor koşullarda çektiği fotoğraflarla kendisini farklı kılan Çelik, gezmediği 192 ülkeye gidip, buraları fotoğraflayarak, albüm hazırlamayı amaçlıyor. Daha önce İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayağına, çelik halatların üzerinden yürüyerek, çıkan ve burada sıra dışı yöntemlerle fotoğraf çeken Çelik, büyük projesinin 'dünya kitabı' çıkarmak olduğunu söyledi. ‘Gizem Dolu Anadolu, 81 il 81 Fotoğraf’ adlı kitabının ardından yeni projeler için yola çıktığını belirten Çelik, “Önceki kitabımın çalışmaları 12 yıl sürmüştü. Bu yeni kitabımın da 6- 7 sene süreceği tahmin ediyorum. 3 yıldır zaten çalışmalarımda var. Bunun yanında 12 ülkeyi ziyaret ettim, fotoğrafladım. İnşallah ömrüm yeterse 192 ülkeyi de fotoğraflamayı planlıyorum. Ardından en büyük projem olan dünya kitabını çıkaracağım” dedi. ÇADIRINI YANINDAN AYIRMIYOR Fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu, gezdiği için de aracına portatif çadır taktırdığını anlatan Çelik, “İyi bir fotoğraf karesi yakalamak için doğru zamanda, doğru yerde olman gerekiyor. Daha verimli ve doğru zamanları yakalamak için dağlarda çadırlarda yatıyorduk; ama şimdi daha pratik bir yöntem bularak aracımın üzerine çadır monte ettirdim. Yorulduğum yerde aracı kenara çekerek, dinleniyorum. Kurulumu çok basit. Bir dakikada kurulup 2 dakikada kapanıyor. Bu da güzel bir imkan oldu bizim için" diye konuştu. ‘DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM’ Doğada çadırın içinde uyumanın keyfinin çok farklı olduğunu vurgulayan Resul Çelik, “Doğal ortamda araç sesi insan sesi hiçbir ses yok. Sadece doğanın sesi var. Kuş sesleri, rüzgar, yeri geldi ayı sesleri çıkıyor. Doğa ile baş başa olmak çok güzel. Her şeyi bir tarafa koyup huzurun, doğanın keyfini çıkarıyorum” dedi.