(Görüntülü Haber) Sinop'ta Kurban Bayramı manzaraları

SİNOP'ta vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını keserken acemi kasaplar da hastanelere koştu.



Sinop'ta bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Bazı vatandaşlar Sinop Belediyesi'nin belirlediği alanlarda kurbanlarını keserken, bazıları ise boş arazi ve ormanlık alanlarda kurbanlık hayvanlarını kesti. Kurban keserken kendini yaralayan 6 acemi kasap ise hastanelere başvurdu.

