(Görüntülü Haber) Sinop Devlet Hastanesi Başhekimi FETÖ'den gözaltında
SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi aile hekimi Fulya Yarar FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sinop Atatürk...
17 Şubat 2017 Cuma 13:31
SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi aile hekimi Fulya Yarar FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ve eşi aile hekimi Fulya Yarar bugün gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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