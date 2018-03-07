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(Görüntülü Haber)SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ REYHANLI’DA, ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE ‘BAYRAK’ ŞİİRİ

Haber Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),()-HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde Özel Reyhanlı Şahika okulları öğrencileri Türk Bayrağı etrafında ‘Afrin’ yazdı,daha sonra da bayrak şiirini okudu. Türkiye Suriye sınırının sıfır...

Haber Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),()-HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde Özel Reyhanlı Şahika okulları öğrencileri Türk Bayrağı etrafında ‘Afrin’ yazdı,daha sonra da bayrak şiirini okudu. Türkiye Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde Özel Şahika Okulları öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Afrin’de PKK,PYD terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bir etkinlik hazırladı. İlk ve ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin de desteği ile okul bahçesinde, ellerinde büyük bir Türk Bayrağı taşırken diğer arkadaşları da oluşturdukları harflerle Afrin’i yazdı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hep bir ağızdan Mehmetçiğe selam olsun diye haykırdı. Daha sonra, yine ellerinde Türk Bayrağı ile okul merdivenine çıkan öğrenciler Şair Arif Nihat Asya’nın ‘bayrak’ şiirini okuyarak sınırın sıfır noktasında bulunan Reyhanlı’dan Mehmetçiğe selam gönderdi. Öğrenciler son olarak ta asker selamı verdi.

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