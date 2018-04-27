Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Sınırda yakalanan köpekleri alan olmadı

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve ihale ile satışı sunulan 9 yavru köpeğe, 1250 ile 1558 lira arasında değişin fiyatları yüksek bulununca alıcı cıkmadı. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan...

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve ihale ile satışı sunulan 9 yavru köpeğe, 1250 ile 1558 lira arasında değişin fiyatları yüksek bulununca alıcı cıkmadı. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen Ocak ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 9 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi 1250 ile 1558 lira arasında değişen fiyatlarla ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 9 yavru köpek için fiyat teklifi verildi. Kurul verilen teklif fiyatı değerlendirip gelecek günlerde karar vereceğini açıkladı. İhaleye katılan Serkan Oktay, kızı istediği için bir köpek satın almak istediğini belirterek, "Basından köpek satışı olduğunu duydum. Kızım bir köpek istiyordu, onun istediği köpek cinsi burada satışta vardı. Onun için bugün ihaleye geldim. Ben bir teklif verdim, değerlendirip Pazartesi açıklayacaklarını söylediler. Kızım köpeği beğendi, sokakta kalmaması için evde bakalım diyerek geldim. Bekleyeceğiz" dedi. Bir gazetecinin, "Buradan köpek alamazsanız, barınaktan kızınıza köpek sahiplenmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine Oktay, "Evimiz apartmanda olduğu için barınaktan ev içinde bakılacak köpekler tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçemiz olmadığı için barınakta kolay kolay ev içinde bakılacak köpek bulamıyorsunuz" dedi. 'MAL GİBİ SATILMASINA KARŞIYIM' Yakalanan yavru köpeklere 5 aydır yedieminlik yapan Emirhan Karışık, köpeklerin satılmasına karşı olduğunu söyledi. Karışık, "Köpeklerin mal gibi satılmasına karşıyım. Biz hayvanseverler olarak bu yakalanan masum canların satış amaçlı değil de sahiplenmek amaçlı alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulan 4 Çin Aslanı, 1 Pug, 1 Maltese Terrier, 3 King Charles cinsi köpek için tekrar ihaleye çıkılacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314