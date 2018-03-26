Hakkari Şemdinli ve Çukurca sınır hattında yapılan arazi aramalarında 3 adet el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.
(Görüntülü Haber) Sınır hattında tespit edilen 3 el yapımı patlayıcının imha edilme anı
Hakkari Şemdinli ve Çukurca sınır hattında yapılan arazi aramalarında 3 adet el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.
26 Mart 2018 Pazartesi 17:38
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