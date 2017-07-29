(Görüntülü Haber) Sındırgı'da 7 hektar orman yandı

Hilmi DUYAR - Necip KARATUNA/SINDIRGI, (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Sındırgı İlçesi'nde çıkan orman yangınında 7 hektar alan yandı. Alevler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.



Sındırgı'nın Kertil Mahallesi yakınlarında, Cemal Deresi Mevkisi'nde bugün saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına, 4 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 2 takviye su tankeri, 3 dozer ve 100 orman işçisi katıldı. Helikopter ve uçakların havadan müdahalesi, arazöz, dozer ve işçilerin de karadan müdahalesiyle alevler saat 18.00 sıralarından kontrol altına alındı.



Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı alevlerin önünün kesildiğini, kısa bir süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Kırcı, 7 hektar karaçam ormanının yandığını, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığını açıkladı.