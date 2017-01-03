(Görüntülü Haber) Sincik'te yoğun kar yağışı

ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Sincik İlçesi'nde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanırken ilçe merkezi beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 ile santim arasında değişirken, ilçenin yüksek yerlerinde bu rakam 15 santime ulaştı. Kar yağışı ile beraber trafikte de bazı aksaklıkların görüldüğü ilçede, okula öğrenci taşımada da kısmi gecikmeler yaşandı. Özellikle kar lastiği takmayan araçların yollarda kaldığı görüldü.