(Görüntülü Haber) Sinan Oğan'ın katıldığı konferansta olay

Enver ALAS/İSTANBUL, () MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti. Yaşananlarla ilgili Meral Akşener twitter hesabından "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı" açıklaması yaptı.