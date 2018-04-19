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(Görüntülü Haber) Simitçiden örnek davranış

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde seyyar tezgahında simitçilik yapan Ahmet Bal (63), Uluslararası Çocuk Festivali için ilçeye gelen Arnavut çocuklara simidin tanesini yanlışlıkla 1 Euro'dan sattı. Arkadaşları ve belediye yetkililerinin de yardımıyla...

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde seyyar tezgahında simitçilik yapan Ahmet Bal (63), Uluslararası Çocuk Festivali için ilçeye gelen Arnavut çocuklara simidin tanesini yanlışlıkla 1 Euro'dan sattı. Arkadaşları ve belediye yetkililerinin de yardımıyla çocukları bulan Bal, aldığı fazla parayı iade etti. Saray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Çocuk Festivali düzenleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya ve Malezya'dan çocukları ilçeye davet etti. Yarın başlayacak festival öncesi, bu sabah saatlerinde ilçede geziye çıkan bir grup Arnavut çocuk, Bülent Ecevit Parkı'nda Ahmet Bal'dan 4 simit alıp, kaç para olduğunu sordu. Bal'ın eliyle 4 işareti yapınca çocuklar, 4 Euro verip simitleri aldıktan sonra parktan ayrıldı. Ahmet Bal, bir süre sonra çocuklardan aldığı paranın TL olmadığını fark etti. Bal, arkadaşlarından verilen paranın Euro olduğu öğrendi. Bunun üzerine Bal, aldığı fazla parayı vermek için çocukların bulunması amacıyla arkadaşlarından yardım istedi. Belediye yetkililerinin de devreye girmesiyle çocuklar, Ahmet Bal'ın yanına getirildi. Bal, tercüman aracılığıyla çocuklardan fazla para aldığını belirterek, 3 Euro'larını iade edip, 1 de simit verdi. Çocuklardan yanlışlık için özür dileyen 1 çocuk babası Ahmet Bal, "Bana gelip 4 simit aldılar ve kaç para olduğunu söylediler. Ben de elimle 4 işareti yaptım. 4 madeni para verdiler ve gittiler. Ben yabancı paralardan anlamam. Bir süre sonra paranın TL olmadığını fark edince, arkadaşlarıma sordum. Paranın Euro olduğunu ve TL karşılığının 5 lira olduğunu söylediler. Bunun üzerine fazla para aldığımı anladım ve çocukları bulup, paralarını iade ettim. Çocuk hangi milletten olursa olsun, çocuktur. Kim olursa olsun, hak yememek lazım" dedi.

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