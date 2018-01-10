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(Görüntülü Haber) Silopili kızların voleybol başarısı 

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), () -ŞIRNAK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası küçük kız voleybol turnuvasında Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu İl birincisi oldu. Turnuvada 1'inci olan takım,...

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), () -ŞIRNAK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası küçük kız voleybol turnuvasında Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu İl birincisi oldu. Turnuvada 1'inci olan takım, Şırnak’ı Adıyaman’da temsil edecek.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen okullar arası küçük kız voleybol turnuvasına Silopi ilçesinden 5 takım katıldı. Şırnak merkezde yapılan turnuvada finale kalan her iki takımın Silopi’den çıkması üzerine final maçı Silopi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva maçına Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Silopi Vatan Ortaokulu ve Silopi Dicle Ortaokulu arasında oynanan final maçını 2-0’lık üstünlükle kazanan Dicle Ortaokulu Kız Voleybol takımı İl şampiyonu oldu. İl birincisi takım 1-4 Mart 2018’de Adıyaman’da düzenlenecek bölge finallerinde Şırnak’ı temsil edecek. Kız öğrenciler şampiyonluk düdüğü ile birlikte takım antrenörlerinin yanına giderek dairesel hareketler ile sevinç gösterisi yaptı. Ödül töreninde öğrencilere madalya ve kupaları teslim edilerek toplu fotoğraf çektirildi.

Silopi Dicle Ortaokulu öğrencilerinden Medine Ürün, "Önce zorlandık ama sonradan da onların önüne geçtik ve kazandık. Şimdi de bölge şampiyonasına gideceğiz. Oralarda da inşallah kazanırız." dedi. Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer ise, şöyle konuştu:

"2017-18 eğitim öğretim yılında bu sene okul sporlarında ilçemiz büyük bir başarı göstermiştir. Voleybol turnuvasına 5 takımımız katıldı. Ligde ilçemizi temsil etmek üzere 2 takımız Şırnak’a gitmişlerdi. Şırnak’ta Cizre, İdil ve merkez takımları ile yapılan müsabakalarda bu iki takımımız il finalini oynama hakkı kazanmıştır. Bu finali Silopi ilçesinde yaptık. Birinci Silopi Dicle İlköğretim okulumuz, İkinci Silopi Vatan İlköğretim okulumuz olmuşlardır. Bu okullarımız ileriki tarihlerde Şırnak’ı temsilen müsabakalara katılacaklardır."

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