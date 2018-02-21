(Görüntülü Haber) Silopili elektrikçi, Afrin operasyonuna katılmak için başvuru yaptı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası elektrikçi Hasan Kanıt (26), Afrin’e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvuru yaptı. Silopi’de yaşayan elektrikçi Hasan Kanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu. 2 çocuk babası Kanıt, teröristler ile mücadele etmek için askerlik şubesine dilekçe vererek, Afrin'e gitmek istediğini söyledi. Askeriliğini 4 yıl önce yaptığını anlatan Kanıt, kendisine ön saflarda yer alması için öncelik tanınmasını isteyerek, "Suriye’deki operasyonda askerimize ve devletimize destekte bulunmak için gönüllü askerlik başvurumuzu yaptık. İnşallah devletimiz bu operasyonda bana da öncelik verir. Ön saflarda teröristlere karşı savaşmak istiyorum. Vatanım ve milletim uğruna ölmek istiyorum" diye konuştu.