ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, "Şehit Ercüment Türkmen Kışlası"na konuşlanan zırhlı askeri araçların olası Afrin operasyonu için Gaziantep ve Hatay'a doğru sevkiyatı sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silopi'ye getirilen, Çankırı 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bulunan Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tankların olası Afrin operasyonu için batıya sevkiyatı sürüyor. Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından ilk sevkiyatı 15 Ocak'ta yapılan zırhlı araç sevkiyatı belli aralıklarla devam ediyor. Bugün GZPT ve ZPT ile tank ve tank çekici yüklü TIR konvoyu saat 10.00 sıralarından Silopi'den İpek yolu üzerinden Gaziantep ve Hatay tarafına 'a gitmek üzere yola çıktı.
(Görüntülü Haber) Silopi'deki tankların Batıya sevkiyatı sürüyor
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, "Şehit Ercüment Türkmen Kışlası"na konuşlanan zırhlı askeri araçların olası Afrin operasyonu için Gaziantep...
18 Ocak 2018 Perşembe 14:47
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