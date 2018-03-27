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(Görüntülü Haber) Silopi'de çocuklar, kar özlemini 'pamuk top' ile giderdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumaklarını birbirlerine atarak oynayıp, eğlendi. Silopi'de Koç İlköğretim Okulu'nda öğretmen Sema Yayan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar...

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumaklarını birbirlerine atarak oynayıp, eğlendi.

Silopi'de Koç İlköğretim Okulu'nda öğretmen Sema Yayan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kar görmeyen öğrencilerine kar topu keyfini yaşatmak için bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Okul Müdürü Nurettin Kaden'e etkinlikle ilgili bilgi veren Yayan, olumlu cevap alınca velilerin desteği ile temin edilen pamukları, diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte yumak haline getirdi. Kar topu gibi sıkılarak hazırlanan pamuk yumakları, öğrencilere dağıtıldı. Şölen havasında geçen etkinlikte, yüzlerce öğrenci, okulun bahçesinde pamuk yumuklarını birbirlerine atarak, kar topu yerine 'pamuk top' oynadı.

Öğrencilerden Azra Ceren Can, öğretmenine teşekkür ederek, bu etkinliğin farkındalık yarattığını söyledi. Öğrencilerden Leyla Nur Olgun ise Silopi'ye kar yağmadığı için öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, ilk defa pamuk topu oynadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliği hazırlayan öğretmen Sema Yayan de kış mevsiminin kurak geçtiğini ve kar yağmadığını belirterek, "Silopi kurak bir iklim olduğu için kar yağmıyor. Kar yağmadığı için pamuktan kar topu etkinliği düşündük. Okul Müdürümüz Nurettin Kaden'in onayı ile yaptık. Çocuklar bu kar topu etkinliğinden çok mutlu oldular. Velilerimizin de desteğini alarak bu etkinliği, okul bahçesinde gerçekleştirdik" diye konuştu.
 

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