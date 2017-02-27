(Görüntülü Haber) Silivri'de termik santrale karşı 'Serbest kürsü'lü tepkisi

SİLİVRİ'de 480, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde ise 64 hektar alanı kapsayacak termik santrale tepkiler dinmedi. Silivri'de bir araya gelen çeşitli kesimlerden toplananlar tarıma elverişli bu alanda kurulacak termik santralin çevre katliamına yol açacağını savundu. CHP VE AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ KATILDI Termik santrale karşı çıkanlar Silivri Çevre Derneği'nin çağrısı üzerine Silivri sahilinde 'Termik Santrala Hayır' sloganı altında 'Serbest Kürsü' adı verilen etkinlik düzenlendi. etkinliğe , CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, eski İstanbul Çevre İl Müdürü Yavuz Çengel, Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. "KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI" Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, hükümetten santral kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini anlatırken, bilim adamlarının da katılımıyla kısa süre önce yaptıkları toplantıda endişelerin dile getirildiğini söyledi. Başkan Işıklar, endişe ve tepkileri sürerken geçen hafta içerisinde Resmi Gazete'de acele kamulaştırma kararıyla sürecin başladığını vurguladı. Çerkezköy Termik Santrali ismiyle duyurulan Çayırdere Mahallesi'sinin Silivri'nin 5 kilometre batısında, Çerkezköy ilçe merkezinin 7 kilometre doğusunda kaldığını anlatan Başkan Işıklar, şöyle konuştu: "Yapılması düşünülen santralin kapladığı alan Çerkezköy kısmında 4 bin 850 dönüm, Silivri kısmında 5 bin 450 dönüm toplamda 10 bin dönüm alanı kaplıyor. Silivri merkez E-6 Karayolu’nun üstüyle beraber toplam 6 bin 100 dönüm, yani Silivri’nin merkez yerleşiminden daha büyük 10 bin dönüm alana termik santral yapılması planlanıyor. Ülkemizin enerji, enerji çeşitliğine, enerjide bağımlılıktan kurtulmaya ihtiyacı var. Ama dünyada çok fazla enerji çeşidi var. Ülkemiz güneş enerjisi konusunda büyük bir potansiyele sahip. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'mizde (TÜRAM) yaptığımız küçük bir solar santralle tarım alanımızın enerjisini oradan sağlıyoruz. Bitkiler için bir tesis kurmayı planladık, iki küçük pervaneyle de onu karşılayabildiğimizi görünce çok sevindik. Belediye olarak hem güneş hem rüzgâr enerjisi üretebileceğimizi ispat etmiş olduk. Trakya Su Havzası'nın en önemli yerinde bulunuyoruz. Buradaki su havzası Lüleburgaz'a kadar bir çanak şeklinde. Burası bizim her şeyimiz. TÜRAM'da 3 üniversiteyle 8 yıldır koyduğumuz değer gibi bizim bitmek tükenmek bilmez, sonsuza kadar sürecek bir zenginliğimiz ortaya çıktı." Türkiye'nin petrolü olmadığını ancak, 'Allah vergisi' yer üstündeki zenginliğin çok fazla olduğunu anlatan Silivri Belediye Başkanı Işıklar, milletvekillerinden konuyu tekrar meclise getirmelerini istedi. Başkan Işıklar sözlerinin son bölümünde, termik santralin Malkara kömürü ile çalıştırılamayacağını, Tekirdağ Limanı'ndan taşınacak kömürün 350 kilometrelik Trakya havzasının en önemli yeri Halaçlı bölgesinde olan su havzasından çıkarılarak su ile yıkanarak ekonomik değerinin arttırılarak kullanılmasına da karşı olduklarını ekledi. Zonguldak Çatalağzı Termik Santralinde 2 yıl çalışan bir işçi bu tür tesislerin 5 kilometre çevresinde hava ve doğanın kirlendiğini ifade ederken, bir başka bölge sakini Tekirdağ'ın Pınarhisar İlçesi'nde yıllar önce yapılan çimento fabrikasının çevreyi nasıl kirlettiğini anlattı.