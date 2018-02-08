(Görüntülü Haber) Silindir gelmeyince memur maketlerini kamyonetle ezdiler

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü'nde çalışan Dr. Ayça Karauz'un görev yerinin değiştirilmesinin keyfi ve hukuksuz olduğunu iddia eden Kamu-Sen Bursa İl Temsilciği üyeleri, hükümet ve yandaş bürokratların köle olmayan herkesi silindir gibi ezdiğini iddia ederek, memur maketlerini silindir ile ezmek istedi, ancak anlaşıldığı belirtilen silindir gelmeyince maketler kamyonetle ezildi.



Kamu-Sen yönetici ve üyeleri, Türk Tarım Orman-Sen Sendikası Şube Yöneticisi Dr. Ayça Karauz'un görev yerinin değiştirilmesi üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde toplandı. Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek "Madem birlik ve bütünlüğe bu kadar ihtiyacımız var, ne hikmettir kamuda yandaş bürokratlar zulme, ötekileştirmeye ayrıştırmaya köleleştirmeye hiç ara vermiyor. Onlar bize diyor ki 'Ya bizden olacaksınız ya bize köle olacaksınız ya da bize tabi olacaksınız, bizim yandaş paralel sendikamıza üye olacaksınız, yoksa elimizden geleni makamın bize verdiği bütün inisiyatifi kanunsuzca hukuksuzca sizin üzerinizde kullanırız. Zulüm yaparız. Baskı ve mobbing yaparız.' Yaptırmayacağız" dedi.



'ZULMÜNÜZE BOYUN EĞMEYECEĞİZ'



Bu baskının, zulmün, mobbingin bir örneğininin Tarım İl Müdürlüğü'nde gerçekleştiğini iddia eden Selçuk Türkoğlu, "Bugün burada istedikleri soruşturmalardan istedikleri sonuçları alamayanlar. Yaptıkları yanlış ve hukuksuz iş ve işlemlere eyvallah demeyenlere mobbing yapılıyor, baskı yapılıyor, görev yeri değiştiriliyor, sürgün ediliyor. Bursa'da bin 100 kişinin çalıştığı Tarım İl Müdürlüğü'nün 'Bağcılık' konusunda doktora yapmış tek personeli olan mantar yetiştiriciliği konusunda ilimizde aranan tek kişi olan ve yine 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu'nca güvence altına alınmış Türkiye Kamu-Sen'in Kadın Kolları Başkanı olan ve Türk Tarım Orman-Sen sendikamızın şube yöneticisi olan Ayça Hanım'ın görev yeri değiştiriliyor. Bu tavırda verilmek istenen mesaj 'Biz sizin başkanınıza bunu yaparız. Biz sizin yöneticinizi alırız ve keyfi olarak görev yerini değiştiririz. Süreriz, zulüm yaparız. Hem de hiçbir kamu yararı gözetmeden' mesajıdır" diye konuştu.



SİLİNDİR OLMAYINCA KAMYONETLE EZDİLER



Basın açıklamasının ardından kamu çalışanlarının neler çektiğini anlatmak için bir görsel hazırladıklarını ifade eden Selçuk Türkoğlu, "Bir silindir ayarladık, bu silindir hak arayan kamu çalışanlarının temsili olan maketlerin üzerinden geçecekti. Kurgumuz buydu. Fakat son anda hangi el neye müdahale etti bilmiyorum anlaştığımız halde silindirci vazgeçti. Biz de onun yerine kamyonetle aynı işlemi yapacağız" dedi. Açıklamanın ardından kamyonet memur maketlerinin üzerinden geçti.

