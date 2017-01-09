Nurcan KIRCALI - İSTANBUL İstanbul Şile'de yoğun kar yağışı nedeniyle çevre köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer mecbur kalınmadıkça özel araçlar ile yola çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
(Görüntülü Haber)Şile'de kar yağışı
Nurcan KIRCALI - İSTANBUL İstanbul Şile'de yoğun kar yağışı nedeniyle çevre köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer mecbur kalınmadıkça özel...
09 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
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