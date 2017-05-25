(Görüntülü Haber) Silahlı saldırıda hayatını kaybeden başhekim için tören düzenlendi
25 Mayıs 2017 Perşembe 11:32
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