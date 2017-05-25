(Görüntülü Haber) Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Başhekim gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

Şahismail GEZİCİ/ ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Başhekim Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için görev yaptığı hastane önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törenden önce öğrenciler ve sağlık çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Prof.Dr. Belirgen'e yapılan saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdü. Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hastane Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törenden önce sabah saatlerinde hastanenin polikliniği önünde toplanan Tıp Fükültesi öğrencileri, doktorlar, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Başhekime yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdüler. Hastane morgu önünde Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Murat Zorluğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Başsavcı Habip Korkmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbettin Demirdağ, hastanede çalışanları ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Rektör Prof.Dr. Kutbettin Demirdağ, çeyrek asırlık bir arkadaşını kaybettiğini belirterek, "Adam gibi adamdı, kimseye borcu yoktu. Üniversiteyi çok iyi bir şekilde yönetiyordu. Alacağı olan varsa ben kefilim" dedi. Yapılan konuşmanın ardından Başhekim Belirgen'in cenazesi, üniversite kampüsü içerisinde bulunan camiye götürüldü. Tören sırasında bazı hastane çalışanlarının gözyaşlarını tutumadığı görüldü. Burada kılınacak öğle namazının ardından Belirgen'in canazesi, Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Başhekimi makamında vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etmek isteyen medikal firması sahibi Sercan Gök'ün tedavisi ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.