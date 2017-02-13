(Görüntülü Haber)'Sık dişini helası' restorasyonunda 400 sikke bulundu

Mustafa TURAPOĞLU- Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından sürdürülen restorasyon çalışması sırasında, bir kese içerisinde 400 sikke bulundu. Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda yaptırılan, o dönem çevre esnafının kullandığı tek tuvalet olarak bilinen ve halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapının turizme kazandırılması amacıyla 8 ay önce Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık iki ay önce, belediye çalışanları tarafından bir kese içerisinde farklı boyutlarda 400 altın, gümüş ve bronz sikke bulundu. Sikkeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Sikkelerin envanter çalışmasının sürdüğü belirtildi. 'YETKİLİLERE TESLİM ETTİK' Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın tarihi bir şehir olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz de bu noktada tarihi eserlerimizi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Sulusokak'ta belediyemize ait, dönemin insanlarının ihtiyaçları için kullanılan 'sık dişini hela'mız var. Biz burada 8 ay önce restorasyon çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar yapılırken orada tarihi paralar, altınlar, sikkeler bulduk, yetkililere teslim ettik. Tarihi incelemelerini yapıyorlar."