(Görüntülü Haber) Siirt Valisi Tutulmaz, yılbaşı gecesi mevzideki asker ve polisleri ziyaret etti

SİİRT Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşı akşamı, merkeze bağlı hakim tepelerdeki mevzilerde nöbet tutun asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kent merkezindeki üst bölgelerindeki mevzide nöbet tutan asker ile özel hareket polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Siirt Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakol'unu ziyaret ederek buradaki görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. Cumhuriyet Karakolunda nöbet tutan özel hareket polislerin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, karakol amirinden bilgi aldıktan sonra Siirt'in hakim tepesinde nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti. Vali Tutulmaz, merkeze bağlı üst bölgede bulunan asker ve polislerin nöbet tuttuğu mevzilere giderek asker ve polislerin yeni yılını kutladı. Güvenlik güçlerine ait tanklarda nöbet tutan askerler ile sohbet eden Vali Tutulmaz, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı. Merkeze bağlı Şeyh Teyyar üst bölgesinde asker ve polislerin de yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, "Bugün yılbaşı dolayısı ile ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Az önce karakolumuzu ziyaret ettik, şimdi de şehrimize hakim bir tepede bulunan güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı bir ömür dilemek için buraya geldik. İnşallah kazasız belasız herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden yeni bir yıl olur. Öncelikle ilimiz, sonra ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı huzurlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi.